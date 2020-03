Ringier Axel Springer osiągnął minimalny próg zapisów w wezwaniu na MZN Property

"Wzywający niniejszym informuje, że według stanu na dzień 25 marca 2020 r. w wezwaniu zostało objętych zapisami powyżej 28 035 626 akcji spółki, to jest powyżej 66% akcji spółki, uprawniających do ponad 28 035 626 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, reprezentujących ponad 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oznacza to, że został osiągnięty minimalny próg zapisów, o którym mowa w punktach 6 i 30 Wezwania, a tym samym w dniu 25 Marca 2020 r. został spełniony jeden z warunków wezwania" - czytamy w komunikacie.