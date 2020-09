Robyg miał 27,6 mln zł zysku netto w I poł. 2020 r.

"Pierwsze półrocze 2020 roku było sporym wyzwaniem dla całej polskiej gospodarki - warto jednak podkreślić, że nasze budowy i inwestycje mieszkaniowe były realizowane praktycznie bez żadnych opóźnień przez cały okres pandemii i lock downu. Dzięki temu planujemy oddanie do użytkowania tyle lokali, ile zaplanowaliśmy na 2020 rok, a wyniki finansowe Grupy Robyg są stabilne i przewidywalne. To częściowo specyfika naszej branży, ale przede wszystkim efekt żelaznej dyscypliny w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych. Okres pandemii pozwolił rozwinąć nam nowe kanały sprzedaży i komunikacji z klientami, które w długim terminie pozwolą na zwiększanie sprzedaży" - powiedział wiceprezes Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

"Niezależnie od turbulencji w polskiej gospodarce, w 2020 roku wprowadziliśmy do sprzedaży wiele nowych osiedli, a nasi klienci mogą wybierać spośród ponad 1 700 lokali w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Ponadto zainwestowaliśmy we Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane oraz nowy grunt w Warszawie. Planujemy kolejną inwestycję w infrastrukturę publiczną - wybudujemy most na warszawskim Wilanowie. Jak widać byliśmy zatem bardzo aktywni, realizując plany z nawiązką. Warto podkreślić także, że podczas tego trudnego okresu nie dokonaliśmy żadnych zwolnień - w poczuciu odpowiedzialności za 3 000 rodzin, którym grupa zapewnia przychody" - dodał Keltsh.

W I półroczu Robyg zakontraktował 795 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu oraz podpisał 1 028 umów deweloperskich z uwzględnieniem sprzedaży WPB (Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego). Ponadto sprzedaż budynku biurowego, sfinalizowana w czerwcu, pozwoli na koncentrację na budownictwie mieszkaniowym. Spółka uznała w przychodach 697 lokali, podano także.

Potencjał sprzedażowy spółki na kolejne kwartały jest wysoki - zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie około 16 580 mieszkań.

"Robyg wprowadził do oferty nowy format mieszkań - mikroapartamenty Modern Space w sąsiedztwie projektu City Sfera w warszawskich Włochach. W dwóch budynkach Modern Space znajdą się 402 lokale o metrażach od 17 - 39 m2. Modern Space to nowoczesny charakter i elegancka forma, które gwarantują komfort użytkowania. Na parterze planowane są lokale usługowe i sklepy, a na pierwszym piętrze przestrzeń przeznaczona m.in. na Centrum Medyczne. Recepcja z portierem, monitoring i ochrona zapewnia bezpieczeństwo, a strefa ogólnodostępnych usług: pralnia, suszarnia, fitness, strefa biurowa oznaczają wyższy standard inwestycji i stanowią o jej atrakcyjności dla klientów. Lokalizacja w pobliżu ośrodków biznesowych to także wyjątkowa okazja inwestycyjna. Możliwość wykończenia pod klucz i odpisania podatku VAT to kolejne atuty Modern Space. To doskonała inwestycja pod względem lokowania kapitału - pierwsza oferta mieszkań w Warszawie, w najbardziej poszukiwanym małym metrażu, z tak wysokim standardem budynku i pakietem usług

dodatkowych" - czytamy dalej.

Jako kluczowe wydarzenia w 2020 roku spółka wymienia:

- intensyfikacja działalności w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu - Grupa wprowadziła do sprzedaży nowe etapy inwestycji: Mój Ursus, Osiedle Życzliwa Praga, City Sfera, Lawendowe Wzgórze, oraz Jagodno, a także nowe projekty Lagom i Więcej,

- wdrożenie nowych kanałów sprzedaży i komunikacji z klientami: Video chat, podpis elektroniczny,

- podpisanie ostatecznej umowy zakupu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, które od wielu dekad prowadzi działalność deweloperską we Wrocławiu. Tym samym Robyg zwiększy swój potencjał sprzedażowy we Wrocławiu o 800 lokali,

- zakup gruntów: na warszawskiej Pradze, w sąsiedztwie osiedla Praga Arte. Powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7 ha i umożliwia realizację 190 mieszkań, łącznie 9 300 PUM, w Gdańsku - nieruchomość o powierzchni 3,3 ha, umożliwia realizację 16 500 PUM, w warszawskiej dzielnicy Ursus - nieruchomość o powierzchni 1,3 ha, umożliwia realizację ok. 20 500 PUM, w dzielnicy Gdańska Stogi - nieruchomość o powierzchni 0,9 ha, umożliwia realizację 7 800 PUM, przedwstępna umowa zakupu gruntu w dzielnicy Warszawy Wawer - nieruchomość o powierzchni 4,3 ha, umożliwia realizację ok.3 8 000 PUM,

- wsparcie potrzebujących oraz instytucji opieki medycznej na ponad 100 tys. zł w okresie pandemii koronawirusa,

- inwestycje w infrastrukturę publiczną - we współpracy z urzędem dzielnicy Robyg zbuduje most przez Potok Służewiecki na warszawskim Wilanowie. Przeprawa stworzy nowy wjazd do Miasteczka Wilanów oraz połączy ulicę Sarmacką ze skrzyżowaniem al. Wilanowskiej i ul. Kosiarzy. Deweloper wybuduje przedłużenie ul. Sarmackiej i most nad potokiem wraz z ciągami dla pieszych oraz przejazdem rowerowym, natomiast ZDM przebuduje skrzyżowanie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.

