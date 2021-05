Role się odwróciły. Prezes ING mówi o ugodach z frankowiczami

Kiedyś frankowicze byli zdani na łaskę banków. Teraz wygląda na to, że kredytobiorcy rozdają karty i największe instytucje finansowe z niecierpliwością czekają na ich ruch.

W obawie przed kolejnymi tysiącami spraw w sądach większość banków wyraża gotowość do zawierania ugód z klientami. Jeszcze kilka lat temu przyjmowaliby tego typu propozycje z pocałowaniem ręki. Teraz role się odwróciły.

- Obecna sytuacja i stan niepewności rozstrzygnięć w tym zakresie wręcz powstrzymują klientów od przechodzenia do układu ugodowego. Mamy zawartych kilka ugód z klientami, mamy wolę kilkudziesięciu klientów, natomiast na dziś wszyscy się wstrzymują - póki nie będzie jakiejś sytuacji przesądzającej, a ta sytuacja się opóźnia - wskazuje prezes ING Brunon Bartkiewicz.

- Element niepewności się przedłuża. Obawiam się, że nikt nie chce tak naprawdę w tym zakresie dokonać żadnego przesądzenia i określenia - i to nas bardzo martwi. I to nam bardzo ciąży - podkreśla.

Jak podkreśla ING, do tej pory do banku nie wpłynął żaden pozew zbiorowy, jak również żadna z klauzul stosowanych przez bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych.