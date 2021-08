Rollercoaster na rynku kawy. Namieszała pogoda

Głos 37 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Tak, tak zwłaszcza Kenii skąd jest 75% kawy na rynku w Europie NIE PISZCIE BZDUR BO AŻ WSTYD TO CZYTAĆ ! Ceny kawy rosną bo banda manipulantów i spekulantów giełdowych trzyma łapy na rezerwach, skupili ogromne ilości kawy ze świata i teraz narzucają własne ceny, na tym to wszystko polega. Dodam jeszcze że gdyby zapanowała zmowa społeczna NIE PIJEMY KAWY to pili by ją sami inwestorzy aż by im się ulało uszami. Hipokryci !