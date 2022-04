Ropa znów płynie. Rurociąg "Przyjaźń" tłoczy surowiec

Mag 40 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Stanie po stronie Ukrainy w obecnej sytuacji jest polityczną koniecznością, natomiast, sprawy gospodarcze kraju są co najmniej tak samo istotne jak ta pierwsza rzecz i to, że płynie ropa jest naszym gospodarczym interesem, jakby to nawet nie do końca pięknie wyglądało, ale fakty są takie, że wszystkie największe wojny, co najmniej od czasów napoleońskich, by nie sięgać jeszcze dalej, miały i mają podłoże ekonomiczno gospodarcze i to wiedzą dokładnie wszyscy, a obecna wojna zapewne też ma głęboko ekonomiczne podłoże, natomiast nie wolno dać się tutaj wszystkim wykolegować do samego końca, bo i same Stany Zjednoczone, oczywiście przy zachowaniu pewnych warunków już same mówią o ewentualnym zniesieniu sankcji na rosyjską ropę i gaz, trzeba się podciągnąć i na obecnym etapie nie krytykować tego, że korzystamy z tego gazu i ropy, bo nie jest sztuką wprowadzić ceny po 25 czy 30 złotych za litr benzyny czy ropy i po 200 czy 300 procent podnieść cenę gazu, tylko, że wówczas inni będą mieć co najmniej 3 lub 4 krotnie niższe ceny i będziemy wówczas do roku gospodarką poniżej albańskiej czy mołdawskiej, a to zapewne wywołałoby nastroje społeczne, takie, które nie są nam potrzebne ani teraz ani nigdy. Gospodarką jest w obecnym świecie kluczem do wszystkiego, przede wszystkim spokoju społecznego, a przy światowym kryzysie jeszcze to bardziej eskalować jest nieodpowiedzialnością i brakiem instynktu samozachowawczego, niestety ale takie są realia w zglobalizowanym świecie i my jako niezbyt liczący się ekonomicznie gospodarczo kraj, ale jednak z jakimś tam potencjałem, musimy bacznie obserwować trendy i zachować chłodna głowę, bo z biednym nikt się nie liczy ani teraz ani wcześniej, ale również w przyszłości, która nastanie.