Rosja obiecuje "Arkę Noego". Lepsze ceny dla przyjaciół, wyższe dla wrogów

Igor Sieczin to rosyjski oligarcha, szef Rosnieftu (gigant petrochemiczny) i prawa ręka Putina. Na Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu (SPIEF-2022) w swoim wystąpieniu nazwał obostrzenia nałożone na handel rosyjskimi surowcami przez Zachód "sankcyjnymi bachanaliami". Nie podoba mu się, że największe światowe firmy odmówiły obrotu rosyjską ropą. Przemówienie oligarchy opisuje rosyjski "Kommiersant".

Przy okazji oskarżył Zachód o rasizm, bo pozbawia uboższe kraje Afryki i Azji tańszego rosyjskiego surowca, a także skazuje je na głód. Nie wspomniał, że to Rosja wywołała kryzys żywnościowy i w dodatku nieźle na nim zarabia. Ale za to oligarcha zapewnił, że Rosja uratuje świat, a plan ratunkowy nazwał "Arką Noego dla światowej gospodarki".

O co dokładnie chodzi?

O projekt Tajmyr rozwijany przez Vostok Oil. To flagowa operacja Rosnieftu, prowadzona na półwyspie Tajmyr na Syberii. Zakłada w przyszłości wydobycie 115 mln ton ropy rocznie. Sieczin dość mocno wszedł w biblijną retorykę, bo jak arka ratowała zwierzęta przed potopem (tym słowem określił embargo na surowce), tak teraz Vostok Oil dostarczy światu tanią ropę. Niewykluczone, że to dobra mina do złej gry, gdyż od wybuchu wojny wyłamują się dotychczasowi partnerzy Rosjan