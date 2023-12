Rosyjskim gigantom topnieją przychody. Prokremlowska gazeta podała wyliczenia

O tąpnięciu dochodów rosyjskich koncernów pisze prokremlowska gazeta "Izwestia". Z raportu dziennika, który przytacza "Rzeczpospolita", wynika, że przychody rosyjskich firm w pierwszej połowie 2023 r. spadły o blisko 50,7 proc. rok do roku. Konkretnie z 694 bln rubli do 342,2 bln (ok. 375 mld dol.).