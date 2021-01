Rynek gier w Polsce wyceniany na 2,5 mld zł. Produkcją zajmuje się prawie 500 firm

Wartość polskiego rynku gier wzrosła do około 2,49 mld zł na koniec 2020 roku z ponad 2,23 mld zł rok wcześniej - wynika z raportu opracowanego przez Krakowski Park Technologiczny (KPT).

Przychody generowane przez polskich graczy to niecałe 0,38 proc. całego światowego rynku.

Gry konsolowe do wyniku dodadzą około 620 mln zł - wynika z raportu.

Wiele z polskich firm produkujących gry to niewielkie zespoły zajmujące się produkcją niskobudżetowych tytułów, ale nie brakuje również większych firm, w tym takich, które swoimi rozmiarami i ambicjami konkurują z liderami światowego rynku. Najważniejsze z nich to: CD Projekt, Techland, polski oddział Huuuge Games, 11 bit studios, Ten Square Games, PlayWay, Bloober Team oraz People Can Fly.