Rząd planuje przedłużenie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii do 6 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów planuje przyjęcie rozporządzenia, wprowadzającego zakaz międzylądowania samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz przedłużenie do 6 stycznia 2021 r. obowiązującego obecnie zakazu międzylądowania wobec dziewięciu państw, w stosunku do których obowiązuje on obecnie, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.