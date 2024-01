Rządowy program rozpędził deweloperów. Są już pierwsi, którzy zyskali dzięki "Mieszkaniu na start"

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło we wtorek nowy projekt programu "Mieszkanie na start", który ma wspomóc Polaków w nabyciu mieszkania . Są już pierwsi, którzy zyskali. Akcje spółek z sektora nieruchomości i budownictwa drożały pod wpływem informacji z ministerstwa rozwoju o pracach nad projektem programu.

Bohaterami czwartkowej sesji były choćby Develia i Dom Development. Akcje pierwszej z nich odnotowały wzrosty o 9 proc., do 4,9 zł. Dom Development z kolei wzrósł o 6,67 proc., do 153,6 zł.

Zyskał również Atal (7,75 proc.) osiągając cenę 61,2 zł za akcje, notowania Murapolu zdrożały o 3,8 proc. (do 38,2 zł). Papiery GTC wzrosły o 0,25 proc., do 4,02 zł. Gorzej poradził sobie Echo Investment, który spadł 1,52 proc., do 3,9 zł.