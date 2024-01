Kolejny prezent dla deweloperów? Możliwe, że Polacy "nie będą mieli czego kupić"

f11 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Dodajmy, że jeszcze żaden kupujący nie skorzystał na państwowych programach mieszkaniowych. A wręcz przeciwnie, musieli godzić się na absurdalnie wyższe ceny nieruchomości. Korzyści odnieśli jedynie deweloperzy i bankierzy. Daleko mi poglądami do marzycieli z "Razem" ale tutaj pełna racja, państwowe środki niech idą na komunalne mieszkania. Duże miasto powinno posiadać liczbę lokali rzędu 1/4 ilości mieszkańców. To wystarczy do utrzymywania i tychże nieruchomości, i miasta, w uniezależnieniu od jakiejkolwiek władzy centralnej. I tak już na zawsze. Jakoś i z prawem mieszkaniowym mądrzejsze od nas kraje potrafiły sobie poradzić, i nie ma problemów z eksmisją wandali na bruk, czy też niepłacących lokatorów do tańszych lokali. A my się wzorujemy na głupszych rozwiązaniach anglosaskich, bo nasi urzędnicy z obcych języków to ewentualnie liznęli angielski, i to też słabo.