Sąd zdecydował o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursusa

"Aktualnie zarząd emitenta koncentruje się na tym, aby wspólnie z nadzorcą sądowym wyznaczonym do przeprowadzenia restrukturyzacji dopracować wszelkie szczegóły rozwiązań dla wierzycieli" - czytamy w komunikacie.

Głównymi założeniami planu restrukturyzacyjnego załączonego do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego jest restrukturyzacja, której główną osią jest skonsolidowanie spółek Ursus i Ursus Bus w jeden podmiot, który wykorzystując efekt synergii będzie zajmował się produkcją i sprzedażą ciągników rolniczych oraz produkcją i sprzedażą miejskich autobusów zero i niskoemisyjnych, a także dezinwestycje polegające na sprzedaży wybranych elementów majątku trwałego grupy, poprawa rentowności produkowanych i sprzedawanych wyrobów poprzez obniżenie własnych kosztów wytworzenia, dostosowanie struktury zatrudnienia do zmian zachodzących w spółce w ramach prowadzonego procesu, restrukturyzacja obecnego zadłużenia oraz redukcja kosztów prowadzenia działalności, podano także.