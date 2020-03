transport 41 minut temu

Samar: Import aut używanych wzrósł o 6,2% r/r do 81,9 tys. sztuk w lutym

Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w lutym wyniosła 81 917 sztuk, czyli o 6,2% więcej niż rok wcześniej. To drugi największy lutowy wynik w historii, poinformował IBRM Samar.