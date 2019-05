Samar: Import aut używanych wzrósł o 9,4% r/r do 93,8 tys. sztuk w kwietniu

Zdecydowaną większość importu stanowią samochody osobowe - 330 858 sztuk, co stanowi 92,19% tego rynku. Jeżeli chodzi o wiek - statystyczny samochód sprowadzony w tym roku do Polski ma 11 lat i 5 miesięcy. To mniej niż wynosi średni wiek samochodów osobowych w parku na koniec 2018 roku (blisko 15 lat). Po I kwartale najpopularniejszym rocznikiem był 2007; obecnie, po czterech miesiącach, jest to rocznik 2008 (29 242 sztuki), podano również.