Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 12,41% r/r w VIII

"W ósmym miesiącu 2019 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t zanotował spadek w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku oraz wobec poprzedniego miesiąca br. Tradycyjnie sierpień to okres letnich wakacji i urlopów , podczas których popyt na samochody jest niższy" - czytamy w komunikacie.

Utrzymujący się nadal trend rosnącej sprzedaży samochodów w 2019 roku (w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku) to podobnie jak w ubiegłych miesiącach zasługa aktywności klientów instytucjonalnych. Od dłuższego czasu to właśnie firmy stanowią siłę napędową rejestracji nowych samochodów. W sierpniu br. kupiły one o 1,19% więcej samochodów osobowych niż w lipcu, a mniej o 21,35% niż w sierpniu ub. roku. Ten ostatni wynik to efekt wysokiej bazy. W ubiegłym roku bowiem firmy kupowały samochody przed wchodzącymi w życie we wrześniu nowymi, bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi pomiarów zużycia paliwa (WLTP). Wyniki skumulowane po ośmiu miesiącach 2019 roku wskazują, że zakupy firmowe spadły rok do roku o 2,73%, podano również.