Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 6,26% r/r w XI

Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 6,26% r/r i wyniosła 47 598 szt. w październiku 2020 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Samar, podtrzymuje prognozę, według której sprzedaż w 2020 roku w Polsce samochodów o DMC do 3,5t wyniesie ok. 425 tys. egzemplarzy.