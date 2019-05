Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 4,19% r/r w IV

"W czwartym miesiącu 2019 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2018 roku, a sprzedaż spadła wobec poprzedniego miesiąca" - czytamy w komunikacie.

Utrzymujący się po czterech miesiącach br. trend rosnącej sprzedaży samochodów w 2019 roku (w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 roku) to podobnie jak w ubiegłych miesiącach zasługa dużej aktywności ze strony klienta instytucjonalnego, podano również.

"Od dłuższego czasu to właśnie firmy stanowią siłę napędową rejestracji nowych samochodów. W kwietniu br. kupiły one o 0,12% więcej samochodów osobowych niż w marcu, a wyniki skumulowane po czterech miesiącach 2019 roku wskazują, że zakupy firmowe wzrosły rok do roku o 0,13%" - czytamy dalej.