Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów spadła o 69,85% r/r do 82 w maju

"Porównanie do poprzedniego miesiąca nie powinno jednak napawać optymizmem. W ostatnich dwóch latach - jeśli chodzi o liczbę rejestracji - to właśnie maj był najlepszym miesiącem w skali roku i to z dużo większymi wynikami. W maju 2019 roku zarejestrowano 272 egzemplarze, a w 2018 roku - 219 sztuk. Liczby te potwierdzają tezę, że branża transportowa i turystyczna wyjątkowo dotkliwie odczuły wpływ pandemii. Łącznie od początku roku zarejestrowano w Polsce 358 nowych autobusów, o 55,53% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy dalej.