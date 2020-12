Samar: Liczba rejestracji nowych autobusów wzrosła o 59,38% r/r do 102 w XI

"W listopadzie 2020 r. zarejestrowano w Polsce 102 nowe autobusy. To rezultat o 6,25% większy od zanotowanego w październiku br. i o 59,38% większy niż przed rokiem - wynika z danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Tegoroczna sytuacja na rynku autobusów w dalszym ciągu jest ciężka: liczba zarejestrowanych w kraju nowych pojazdów wyniosła zaledwie 910 sztuk, co oznacza spadek w stosunku do ubiegłego roku o 40,99% (o 632 sztuki)" - czytamy w komunikacie.