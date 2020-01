Samar: Produkcja nowych aut o DMC do 3,5 t w Polsce spadła o 1,73% w 2019 r.

W 2019 roku fabryki Volkswagena w Poznaniu i we Wrześni wyprodukowały 266 127 samochodów. Był to rezultat o 0,26% (692 szt.) mniejszy niż w roku poprzednim. Ten wynik zapewnił jednak niemieckiemu koncernowi pozycję lidera produkcji aut w 2019 roku. Z taśm zakładu w stolicy Wielkopolski zjechały 148 334 sztuki modelu Caddy 4 oraz 29 342 egzemplarze Transportera T6. Oba te modele zanotowały spadki wielkości produkcji (odpowiednio o: 12 701 oraz 538 szt.). W fabryce we Wrześni powstały natomiast 72 703 Craftery (w tym odmiana Grand California) wobec 66 889 sztuk w roku 2018. Produkcję w tym zakładzie uzupełniła, należąca do Volkswagena, marka MAN z modelem TGE W ubiegłym roku wrześnieński zakład opuściło 15 748 takich aut wobec 9 015 w roku poprzednim (wzrost o 74,69%). Rosnącą produkcję Września w dużej mierze zawdzięcza temu, że to wciąż zakład "na dorobku". Pełne pierwsze dwanaście miesięcy działalności przypadło tam bowiem na 2017 rok, podano także.