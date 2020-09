Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 14,9% r/r w VIII

"W sierpniu 2020 roku wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 7 195 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. To wynik o 16,62% mniejszy niż w lipcu tego roku oraz o 14,19% słabszy w zestawieniu z sierpniem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Od stycznia do sierpnia 2020 r. zarejestrowanych zostało 51 826 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 31,21% (23 508 szt.) mniejszy niż w takim samym okresem 2019 roku" - czytamy w komunikacie.