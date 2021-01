Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 18,42% r/r w 2020 r.

Od stycznia do grudnia 2020 r. w Polsce zostało zarejestrowanych 69 521 nowych samochodów dostawczych o DMC do 6 ton, o 15,47% (12 727 szt.) mniej (r/r). W grudniu 2020 roku w naszym kraju zarejestrowanych zostało 9 475 nowych samochodów dostawczych. To wynik o 36,35% lepszy niż w listopadzie ubiegłego roku oraz o 7,94% większy, gdy zestawimy go z grudniem 2019 roku, podano również.