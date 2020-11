Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 4,92% r/r w X

"W październiku 2020 roku wydziały komunikacji w Polsce zarejestrowały 8 741 nowych pojazdów użytkowych, czyli samochodów dostawczych (w tym minibusów) oraz ciężarówek. To wynik o 11,52% większy niż we wrześniu tego roku, ale o 4,92% mniejszy w zestawieniu z październikiem roku 2019 - wynika z analizy danych pozyskanych z CEPiK. W okresie od stycznia do października 2020 r. zarejestrowanych zostało 68 405 nowych pojazdów użytkowych. Był to wynik o 25,3% (23 172 szt.) mniejszy niż w takim samym okresie 2019 roku" - czytamy w komunikacie.