Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 61,38% r/r w IV

"W kwietniu 2020 roku wydziały komunikacji zarejestrowały w Polsce 3 844 nowe pojazdy użytkowe, czyli samochody dostawcze (w tym minibusy) oraz ciężarówki. To wynik o 39,64% mniejszy niż w marcu tego roku oraz o 61,38% niższy w zestawieniu z kwietniem roku 2019" - czytamy w komunikacie.

Od stycznia do kwietnia 2020 roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 23 802 nowe samochody użytkowe. Był to wynik o 36,22% (13 515 sztuk) gorszy w porównaniu z takim samym okresem roku 2019, podano również.

W kwietniu 2020 roku zarejestrowanych zostało 2 947 nowych samochodów dostawczych o DMC do 6 ton. To wynik o 39,66% mniejszy niż w marcu tego roku oraz o 58,75% słabszy, gdy zestawimy go z kwietniem 2019 roku.