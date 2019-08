Samsung utrzymuje 1. pozycję rynku TV w Polsce z ponad 25% udziału ilościowego

"Telewizory QLED to dla nas kolejny etap rozwoju technologii LCD, która stanowi solidną podstawę. Tego typu ekrany cechują się wysoką trwałością, a dzięki zastosowaniu dodatkowych rozwiązań, takich jak Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie, Ultra Szeroki Kąt Widzenia, 100% Natężenia Kolorów czy Inteligentne Skalowanie Obrazu do 4K lub 8K dajemy widzom gwarancję, że będą mogli cieszyć się świetną jakością obrazu i to w każdych warunkach oświetleniowych" - skomentował szef działu RTV Samsung Electronics Polska Grzegorz Stanisz, cytowany w komunikacie.

W II kwartale 2019 roku firma Samsung wprowadziła do sprzedaży, także w Polsce, już drugą generację telewizorów QLED 8K, które nie tylko zaoferowały tak wysoką rozdzielczość, ale przyniosły również rozwiązanie kwestii słabszej jakości materiałów źródłowych. Dzięki zastosowaniu Inteligentnego Skalowania do 8K i wielu najnowszych technologii, widzowie mogą cieszyć się bardziej szczegółowym i wyrazistym obrazem, bowiem do poprawy jego jakości wykorzystana została sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. W tym roku ta technologia trafiła także do modeli QLED 4K (Inteligentne Skalowanie Obrazu do 4K), wskazano również.