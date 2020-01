Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

"Wynik z tytułu odsetek zwiększył się o 14,6% r/r do 6 580,2 mln zł w otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: - wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto (w procesie organicznym oraz w trybie przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.), w szczególności należności kredytowych i dłużnych inwestycyjnych papierów wartościowych; - korzystną strukturę bilansu Grupy z rosnącym udziałem wysokomarżowych kredytów detalicznych oraz niskokosztowych środków bieżących; - elastyczne zarządzanie parametrami oferty cenowej i produktowej" - czytamy w raporcie.

"Skumulowana marża odsetkowa netto (kalkulowana w ujęciu narastającym) uległa zawężeniu z 3,66% w 2018 r. do 3,52%1) w 2019 r. pod wpływem rosnących kosztów finansowania aktywów związanych m.in. z akwizycją środków depozytowych (organicznie i w drodze przejęcia portfeli detalicznych Deutsche Bank Polska S.A. pod koniec 2018 r.) oraz aktywnością Grupy w zakresie emisji papierów wartościowych.

"Powstała zmiana jest efektem procesu optymalizacji oferty depozytowej oraz szybkiego tempa wzrostu kredytów (szczególnie kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych). Uwzględniając koszty zwrotu opłat z tytułu przedterminowych spłat kredytów konsumenckich, marża odsetkowa netto obniżyła się w IV kwartale do 3,37%" - czytamy także.

Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 3,4% r/r do 2 128,2 mln zł, co stanowi połączony efekt następujących zmian: - wzrost dochodów prowizyjnych za sprawą rosnących portfeli kredytowych, dynamicznej sprzedaży ubezpieczeń, dostępu do transakcji wymiany walutowej w kanałach zdalnych, wysokich obrotów bezgotówkowych generowanych przez karty kredytowe i debetowe oraz zwiększonej bazy rachunków bieżących; - spadek dochodów prowizyjnych z działalności maklerskiej, emisyjnej oraz dystrybucji funduszy inwestycyjnych pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych (niekorzystna koniunktura giełdowa i przepisy regulujące działalność funduszy inwestycyjnych); - wyższe koszty transakcji realizowanych przez Grupę z udziałem stron trzecich, podano także.