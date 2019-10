Klienci Santander BP zyskają dostęp do rozwiązań Trade Club Alliance

Przedstawiciele banków należących do Trade Club Alliance zainaugurowali wczoraj uruchomienie nowej platformy cyfrowej, która pomoże przedsiębiorstwom skutecznie rozwijać handel w skali globalnej. Do 2022 r. platforma obejmie ponad 90% globalnych korytarzy handlowych i będzie wspierać działalność ponad miliona firm na całym świecie. Jako pierwsi w Polsce dostęp do rozwiązań i wydarzeń Trade Club Alliance zyskają klienci Santander Bank Polska.