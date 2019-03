Santander BP i Accelpoint szukają startupów z branży fintech

Program akceleracyjny AccelUp przeznaczony jest dla startupów, oferujących rozwiązania już gotowe do wdrożenia. Firmy zakwalifikowane do projektu otrzymają dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł oraz mentoring biznesowy w postaci 100 godzin konsultacji z ekspertami. Startupy będą miały również możliwość ubiegania się o wsparcie międzynarodowych inwestorów, w tym m.in. funduszu Santander InnoVentures, podano.