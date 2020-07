Santander CB: 16,3% Polaków kupuje w sieci więcej niż przed pandemią

W czasie pandemii e-zakupy zyskały na popularności także wśród 30-latków i 50-latków (kolejno 17,2% i 15,6%). Najmniej entuzjazmu handlem online wykazują seniorzy powyżej 70. roku życia (niecałe 2%), co nie przeszkadza im korzystać z sieci w celu zamówienia zakupów z dostawą do domu (ok. 8%). Są oni drugą grupą wiekową po najmłodszych badanych, która najchętniej korzysta z tego rozwiązania, podkreślono.

Jak wynika z danych zebranych przez Santander Consumer Bank, e-zakupy zyskują na popularności przede wszystkim wśród mieszkańców większych aglomeracji. Wskazało tak 27% badanych mieszkających w dużych miastach, takich jak Katowice, Wrocław, Gdańsk i niemal 26% osób z metropolii - Warszawy, Łodzi czy Krakowa. To również tam najczęściej kupuje się przez internet żywność z dowozem do domu - zadeklarowała tak jedna na dziesięć osób. Na wsi zakupy online robi 17% mieszkańców, tymczasem w miastach średniej wielkości, np. Kielcach czy Radomiu, odsetek ten wynosi niespełna 9%.

"Mimo zniesienia części obostrzeń takich jak np. limity liczby klientów w sklepach stacjonarnych strach wywołany koronawirusem sprawia, że Polacy chętnie dostosowują się do nowego reżimu sanitarnego. Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że stara się kupować jak najwięcej produktów w jednym sklepie (56%). W miarę możliwości unikamy również płatności gotówką (48,3%). Ankietowani przez Santander Consumer Bank wskazywali także, że wciąż myją lub dezynfekują zakupy po przyjściu do domu (ponad 27%), starają się chodzić do sklepów, kiedy jest najmniej ludzi (ok. 36%) czy rzadziej robią zakupy w galeriach handlowych (niemal 24%)" - czytamy dalej.