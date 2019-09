Sare ma zgodę rady nadzorczej na zawarcie uchwały inwestycyjnej dot. Adepto

"Przedmiotowa umowa określa objęcie przez inwestorów udziałów spółki, które ma nastąpić po podwyższeniu kapitału zakładowego Adepto sp. z o.o. o kwotę 100 000 zł poprzez emisję 2 000 nowych udziałów spółki, tj. z 50 000 zł do 150 000 zł. Inwestorzy będą wówczas posiadali po 900 udziałów spółki, stanowiących 30% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 30% głosów na zgromadzeniu wspólników, natomiast Sare S.A. będzie posiadała 1 200 udziałów spółki, stanowiących 40% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 40% głosów na zgromadzeniu wspólników. Inwestorzy obejmą łącznie 60% udziałów spółki w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 800 000 zł, który zostanie wykorzystany przez spółkę na jej bieżące utrzymanie i dalszy rozwój biznesowy" - czytamy w komunikacie.