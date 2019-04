SAS: Ponad 43% polskich firm doświadcza nadużyć w zw. z wydatkami służbowymi

"Mimo, że skala problemu jest duża, przedsiębiorstwa zarówno w Polsce, jak i całym regionie EMEA wciąż niedostatecznie wykorzystują technologię, w tym systemy analityczne, by sobie z tym radzić" - czytamy w komunikacie.

"Liczby te są tylko wierzchołkiem góry lodowej. Nadużycia związane z procesami zakupowymi są trudne do wykrycia, problem stanowi również określenie ich skali. Nie należy jednak marginalizować ich znaczenia dla całego przedsiębiorstwa. Jak pokazują badania, 1/4 firm z regionu EMEA traci od 10 000 do 150 000 euro rocznie. W Polsce blisko połowa badanych bagatelizuje problem i nawet nie stara się zmierzyć tych strat, co wskazuje na jeszcze większą potrzebę audytu oraz wprowadzenia rozwiązań wspomagających kontrolę w przedsiębiorstwach" - powiedziała Lider Praktyki Fraud Intelligence w SAS Polska Marta Prus-Wójciuk, cytowana w komunikacie.