Scaleway uruchomił program partnerski dla startupów z Polski i CEE

"W najbliższej edycji, do której zapisy rozpoczęły się już 15 października, firma koncentruje się na Europie Środkowej i Wschodniej - aplikować mogą tylko startupy pochodzące z Polski, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier" - czytamy w komunikacie.

Scaleway uruchomił swój program dla startupów w czerwcu 2020 r. Co miesiąc rozpoczyna współpracę z 5 nowymi firmami. W ramach trwającego rok programu, wybrane firmy otrzymują dostęp do narzędzi chmurowych firmy wartych 3000 euro miesięcznie, szkoleń z mentorami z dziedziny IT, rozwoju produktu, marketingu oraz możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy w ramach międzynarodowej społeczności startupowej.