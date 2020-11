Scaleway uważa Polskę za strategiczny rynek, planuje rozwój produktów

"Polska ma strategiczne znaczenie. Chcemy pokazać się silnej i zaznajomionej z technologiami lokalnej społeczności specjalistów IT, która poszukuje rozwiązań związanych z chmurą publiczną. Polska jest jednocześnie środkiem ciężkości dla większości krajów Europy Wschodniej. Udało się jej zyskać świetną reputację gdy mowa o rozwoju technologii i startupów. Jest uznawana za jeden z najbardziej przyjaznych dla startupów ekosystemów w Europie, a nawet poza nią" - powiedział ISBtech Lechelle.

"Dla Scaleway otwarcie we wrześniu tego roku naszego pierwszego centrum danych właśnie w Warszawie było więc oczywistym wyborem. Planujemy dalszy rozwój w regionie - zarówno jeśli chodzi o nasze produkty, jak i nasz program akceleracyjny dla startupów. Planujemy współpracować z utalentowanymi innowatorami i zdobywać ich uznanie na lokalnym rynku" - dodał CEO Scaleway.

Wcześniej we wrześniu Scaleway - spółka należąca do francuskiej grupy telekomunikacyjnej Iliad, która złożyła ofertę na 100% giełdowego operatora komórkowego Play - otworzył w Polsce centrum danych, poinformował dyrektor generalny Scaleway Yann Lechelle. Nowe centrum danych (WAW1) powstało w Warszawie, by pomóc w zaspokajaniu rosnących wymagań rynku Europy Środkowej i Wschodniej.