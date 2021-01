Sejm skierował do komisji projekt ustawy o rozpatryw. reklamacji i sporów rynku

" Chodzi nie o to, aby była instytucja, do której można zwrócić się o pomoc, [...tylko chodzi o to, po pierwsze, żeby ta pomoc, jeśli jest potrzebna, była udzielona w sposób szybki, ale przede wszystkim skuteczny, ale też najważniejsza jest kontrola aprioryczna, czyli niedopuszczanie do sytuacji, w których interesy klientów podmiotów rynku finansowego są naruszone. Rzecznik finansowy w obecnej swojej formie działania niestety działa tylko ex post, i to działa ex post nieskutecznie" - tłumaczył w trakcie sejmowej debaty wiceminister finansów Piotr Patkowski.