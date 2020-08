Sejm za dodatkowym postojowym i zwolnieniem z ZUS dla niektórych branż

Zgodnie z nowelizacją, osobie prowadzącej działalność gospodarczą, która skorzystała już ze świadczenia postojowego, przysługiwać ma prawo do świadczenia dodatkowego, o ile jej przychód spadł o co najmniej 80% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego.