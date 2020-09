Selvita miała 5,38 mln zł zysku netto, 5,49 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"W prezentowanym okresie przychody z usług na rzecz klientów zewnętrznych wzrosły o 51% do poziomu 55,4 mln zł, w porównaniu do 36,8 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA segmentu usług wyniosła 14 mln zł, co oznacza rentowność na poziomie 23,8%. Segment bioinformatyczny, w którym działa spółka zależna Selvity - Ardigen S.A., osiągnął w raportowanym okresie przychody na poziomie 8,8 mln zł, oznacza to wzrost o 43% r/r. Co istotne, EBITDA segmentu wzrosła aż o 217% do 1,8 mln zł, co oznacza marżę EBITDA na poziomie 20,1%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.