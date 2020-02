Senat przyjął nowelizację dotyczącą otwarcia rynku kolejowego bez poprawek

Za nowelizacją opowiedziało się 93 senatorów, 3 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Chodzi o wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy 2012/34/UE z 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.

"Na dziś jest jeden przewoźnik, który w ramach procedury otwartego dostępu wystąpił o taką możliwość. Jest to przewoźnik czeski, który po spełnieniu wymagań i warunków uzyskał decyzję regulatora rynku kolejowego, Urzędu Transportu Kolejowego, i ma taką decyzję. To, kiedy rozpocznie przewóz pasażerów, to jest inna sprawa, jeśli mówimy o ruchu międzyregionalnym, a nawet dłuższym, czyli międzynarodowym" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel podczas debaty w Senacie.