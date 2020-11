Senat wprowadził kilkaset poprawek do pakietu dla przedsiębiorców - tarczy 6.0

Zgodnie z nowelą, przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł). Możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego będą też miały firmy prowadzące m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne.

W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020 r., ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja w wersji, przyjętej przez Sejm zakładała, że ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 r. skorzysta ok. 173 tys. przedsiębiorców, co pozwoliłoby im zatrzymać łącznie prawie 530 mln zł. Propozycja polegająca na wprowadzeniu jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego miała objąć ok. 146 tys. przedsiębiorców, co miało przełożyć się na bezpośrednie wsparcie finansowe w łącznej kwocie ok. 305 mln zł.