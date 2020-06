Sescom miał 3,2 mln zł zysku netto, 4,31 mln zł EBIT w I poł. r. obr. 2019/2020

"Pierwszą połowę roku obrotowego 2019/2020 zakończyliśmy wzrostem sprzedaży skonsolidowanej o 17% do poziomu 78 372 tys. zł oraz zyskiem netto grupy [ogółem] w wysokości 3 335 tys. zł, co oznacza wynik niższy od osiągniętego przed rokiem o ok. 26%. W kolejnym raporcie finansowym potwierdzamy naszą zdolność do zwiększania przychodów grupy. Rosnące koszty związane z rozwijaniem naszych struktur (wzrost usług obcych oraz wynagrodzeń) nie pozwoliły jednak na poprawę wyniku finansowego. Dążenie do wzrostu marży oraz chęć wykorzystania szans pojawiających się na przeobrażającym się pod wpływem pandemii rynku są dla nas motywacją do zmian. Od kilku miesięcy pracujemy nad aktualizacją dotychczasowej oferty Grupy Sescom. Nasze nowe podejście do biznesu przedstawimy w nowej strategii Sescom - na lata 2020-2030, którą zaprezentujemy w drugiej połowie tego roku" - zapowiedział prezes.