Sescom planuje opublikować strategię na lata 2020-2030 w najbliższych tygodniach

Marża EBITDA zwiększyła się o 4,5 pkt proc., do 10,3%, marża EBIT urosła o 2,2 pkt proc. do 6,6%, a marża netto - o 2 pkt proc. do 4,9%.

W okresie I-III kwartał 2019/20 amortyzacja, za sprawą zmian w ujęciu opłat leasingowych w związku z zastosowaniem MSSF 16 oraz rozbudową majątku trwałego grupy, zwiększyła się o 1,7 mln zł r/r, co wpłynęło na wzrost EBITDA. Mniejsza o 0,8 mln zł r/r wartość zysku netto to konsekwencja wstrzymania części prac poza Polską spowodowanego przez obostrzenia handlowe zwłaszcza w III kwartale. Grupa poniosła również większe koszty operacyjne związane z dalszym rozwojem biznesu, w tym m.in. z usługami obcymi oraz wzrostem zatrudnienia w I połowie roku obrotowego, wskazano w materiale.

"Łączny wolumen usług technicznych świadczonych w ramach facility management wyniósł 53 790 zleceń, co oznacza spadek rok do roku o 9,6%. Czynnikiem decydującym o zmniejszeniu wolumenu był III kwartał, czyli okres restrykcji handlowych nałożonych w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii, kiedy liczba zrealizowanych prac wyniosła 14 776, czyli o 34,2% mniej rok do roku. W konsekwencji sprzedaż skonsolidowana w III kwartale spadła rok do roku o 16% do 26,6 mln zł" - czytamy dalej.