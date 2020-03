Setanta: All In! Games wyda grę na licencji Muminków, premiera w II kw. 2021 r.

Zgodnie z umową z Quantum Soup Studios, spółka będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP, bazującego na licencji Muminki na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5. Druga umowa zawarta została przez All In! Games z polskim studiem Failcore. Na jej podstawie spółka będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox One Series X, PS4 i PS5. Premiera tej produkcji jest zaplanowana na trzeci kwartał 2021 r., podano w komunikacie.

"Bardzo się cieszymy z pozyskania gry na licencji Muminków. Pokładamy w niej spore nadzieje, a już teraz widzimy spore zainteresowanie tym tytułem, szczególnie na rynku japońskim, z którego mamy już zapytania od potencjalnych partnerów" - powiedział dyrektor operacyjny All In! Games Piotr Żygadło, cytowany w komunikacie.

W lutym 2020 r. wydawnictwo gier komputerowych All In! Games Sp. z o.o. przekazało Setanta informację, że sprzedaż gry "Tools Up!", która miała premierę na początku grudnia 2019 r., a dla której All In! Games jest wydawcą, osiągnęła do dnia 7 lutego 2020 r. sprzedaż na poziomie 60 tys. egzemplarzy, co pozwoliło na pokrycie poniesionych nakładów na produkcję oraz marketing gry.

"All In! Games zamierza w dalszym ciągu wspierać rozwój i sprzedaż tej produkcji poprzez działalność wydawniczą dodatków oraz wydanie gry w dystrybucji tradycyjnej (pudełkowa wersja) na wszystkich platformach na całym świecie. Planowana premiera gry 'Tools Up!' na konsoli PS4 na rynku japońskim nastąpi w marcu 2020 r. Szacunkowa sprzedaż gry w związku z podejmowanymi działaniami oraz aktualnym tempem sprzedaży powinna przekroczyć liczbę 400 tys. egzemplarzy do końca 2020 r. na wszystkich platformach i rynkach" - czytamy dalej.

Podczas styczniowego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariusze Setanta zadecydowali o połączeniu ze spółką All In! Games. Zgodnie z podjętą uchwałą połączenie obu podmiotów nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku All In! Games jako spółki przejmowanej na Setanta jako spółki przejmującej w zamian za akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej.

Setanta S.A. wcześniej prowadziła działalność inwestycyjną. Spółka jest notowana na GPW od 2017 r., po przejściu z NewConnect.

