Sfinks pieniędzy nie ma, a kupuje Fabrykę Pizzy. Jeśli się pośpieszy, może zaoszczędzić

7 października udziałowiec spółki Fabryka Pizzy, czyli pani Dominika Senderska, przesłał do Sfinks Polska oświadczenie o przyjęciu oferty kupna jego biznesu, którą Sfinks złożył pod koniec marca 2018. Chce zawrzeć umowę 14 października i za 8 mln zł sprzedać wszystkie 200 udziałów.

Sfinks Polska ma na tym zaoszczędzić 3 mln zł, bo pierwotnie ustalono wyższą cenę - podaje spółka. Na finalizację umowy ma jednak czas do 15 kwietnia 2020. Wtedy upływa ostateczny termin zapłaty. Jeśli Sfinks nie przeleje kwoty, obecny udziałowiec ma prawo odstąpić od umowy. Umowa przewiduje maksymalny termin inwestycji na 31 marca 2021 roku.

Pytania zasadnicze to, czy Fabryka Pizzy jest warta nawet te 8 mln zł i czy w ogóle Sfinks Polska ma na to pieniądze? Czekamy na odpowiedź spółki na to drugie pytanie.