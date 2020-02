Siedem polskich startupów zakończyło akcelerację w Future Space Accelerator

W pierwszej edycji programu dla startupów tworzących technologie o potencjalnym zastosowaniu w przestrzeni powietrznej lub kosmicznej spośród kilkudziesięciu zgłoszeń z Europy Środkowo-Wschodniej, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, a nawet z Kazachstanu i USA do akceleracji wybrano siedem firm z Polski. Od października 2019 do stycznia 2020 r. przedsiębiorcy-innowatorzy pracowali z mentorami i ekspertami specjalizującymi się w wybranych dziedzinach technologii bądź biznesu, skupiając się na takich obszarach innowacji jak georadary, AI, materiały kompozytowe, IoT, data analytics, machine learning czy biotechnologia. Po zakończeniu fazy akceleracji startupy przeszły do etapu skalowania i wchodzenia ze swoimi produktami, usługami i rozwiązaniami na nowe rynki, podano.

"Wybierając rozwiązania do programu, nie mieliśmy problemu z określeniem najbardziej obiecujących technologii. Pojawiały się wręcz głosy, że w zasadzie współpraca mogłaby nastąpić ze wszystkimi chętnymi startupami. Wszystkie startupy wypracowały formę dalszej współpracy z partnerami, a części z nich udało się nie tylko przeprowadzić pilotaże, ale też zaangażować w realne projekty. Jest też wiele obiecujących wspólnych planów na przyszłość" - powiedział partner w PwC Polska odpowiedzialny za doradztwo w obszarze innowacji Piotr Rudzki, cytowany w komunikacie.

Partnerzy programu - Airbus Polska, Cleanproject, SatRevolution i PwC - nadal pomagają alumnom programu w rozwoju technologii i pozyskiwaniu kontraktów, m.in. w przemyśle związanym z lotnictwem i branży kosmicznej.

"Dla nas dużym zaskoczeniem w pracy ze startupami było to, ile ich innowacyjne pomysły wnosiły do naszych projektów, które przygotowywaliśmy przez kilka lat z dużymi międzynarodowymi partnerami. Nieduże polskie firmy były w stanie istniejące technologie rozwinąć w taki sposób, który zaskoczył nie tylko nas, ale naszych partnerów z zagranicy, z o wiele większym doświadczeniem. Godna podziwu jest także odwaga tych startupów" - stwierdził założyciel i CEO Cleanproject Jerzy Kustra.

Nadrzędnym celem programu Future Space Accelerator jest wspieranie i promowanie startupów technologicznych, pomoc w rozwoju i dopasowaniu ich rozwiązań do konkretnych branż i potrzeb potencjalnych klientów oraz wsparcie w rozwijaniu relacji biznesowych. Udział w programie zapewnia innowacyjnym przedsiębiorstwom możliwość nawiązania bezpośredniej współpracy z ekspertami i mentorami poszczególnych partnerów programu, a także z ich klientami z naciskiem na branże aerospace i spacetech, podsumowano.

Startupy biorące udział w pilotażowej edycji programu Future Space Accelerator to:

SGPR.TECH - twórcy georadaru spektralnego SGPR, którego celem jest zrewolucjonizowanie analizy struktury podpowierzchniowej i umożliwienie jej pełnej transformacji do przemysłu 4.0 w branżach zależnych od informacji o podłożu. Dzięki innowacyjnemu podejściu do georadaru i autorskiemu oprogramowaniu do analizy geofizycznej będzie mogli nie tylko dokładnie odwzorować podziemie, ale także rozpoznawać materiały i ich charakterystykę. Jako platforma technologiczna SGPR daje możliwość budowy niemal nieskończonej liczby rozwiązań dostosowanych do wymagań różnych branż, od przemysłu wydobywczego i budowlanego aż po zastosowanie w przemyśle kosmicznym.

Composi-Tech - technologia adaptacyjnego panelu o strukturze plastra miodu opracowana przez startup ma znaleźć zastosowanie w lotnictwie, na lądzie, a także w kosmosie. Proponowane rozwiązanie oferuje zastąpienie aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu materiałem kratowym z nadrukiem 3D, który lokalnie zwiększy sztywność w obszarze zamocowań, zapewniając lepszy rozkład naprężeń, oraz zoptymalizuje proces mocowania. Proponowana technologia ma umożliwić zwiększenie poziomu automatyzacji zoptymalizowanych masowo struktur nośnych.

Talkin' Things - dostawca kompletnego ekosystemu IoT w celu digitalizacji wewnętrznych procesów produkcyjnych i logistycznych. Dostarczamy rozwiązania oparte na technologii RFID do identyfikowania produktów oraz komponentów, które pozwalają zoptymalizować i uszczelnić procesy a także monitorować warunki otoczenia, dzięki zastosowaniu sensorów.

C.Metrics (Cognitum Group) - twórcy rozwiązań z wykorzystaniem uczenia maszynowego dla sprzedaży - AI wspierające promocje, ale także dla Industry 4.0 w zakresie algorytmów optymalizujących.

Bio Cell Lab - startup opracowuje technologię izolowania i namnażania autologicznych fibroblasów w warunkach GMP, którą można wykorzystać w dziedzinie medycyny anti-aging. Pomysł sprowadza się do biopsji i wyizolowania komórek macierzystych pacjenta, namnożeniu ich do wartości terapeutycznej w kontrolowanych warunkach oraz autotransplantacji w docelowe miejsce odmłodzenia.

Amepox - firma nagrodzona za realizację koncepcji w projekcie Golden Fleece - producent nanomateriałów i tuszy przewodzących z nanosrebrem, znajdujących szerokie zastosowanie w elektronice, medycynie i aplikacjach kosmicznych. W zależności od formy końcowej, materiały oferują wyjątkowo duże przewodnictwo cieplne i elektryczne, a także właściwości biostatyczne, biobójcze lub samoczyszczące.

FitMech - koncept założycieli to połączenie czujników drgań i inteligentnych algorytmów, dzięki którym można szybko i bez inwestycji uzyskać precyzyjne informacje o maszynach produkcyjnych. Subskrypcja czujnika zawiera dostęp do wszystkich opcji, między innymi: monitorowanie na żywo, szczegóły pracy, raporty wydajności, identyfikacja przyczyn przestojów. System jest zaprojektowany do samodzielnego wdrożenia.

