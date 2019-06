"Emisja papierów wartościowych ma być przeprowadzona w formie oferty prywatnej [...] skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi w oparciu o Regulację S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku , z późniejszymi zmianami, w tym w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Silvair Inc. to spółka oferująca innowacyjne rozwiązania z zakresu IoT (Internet of Things - Internet Rzeczy) oparte na technologii Bluetooth Mesh.