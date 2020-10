SimFabric ma umowę dot. budowy centrum B+R Space Engine Lab w Katowicach

Strony umowy zakładają, że otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego - Space Engine Lab nastąpi do końca 2023 r.

"Miejscem budowy będzie teren Game Village w Katowicach. To pierwsza w Polsce, ale także w tej części Europy, wioska gamingowa, gdzie twórcy gier znajdą zaplecze biurowo-technologiczne, halę z budynkami laboratoryjno-symulacyjnymi oraz budynki typu bungalow, stanowiące zaplecze pracownicze, wypoczynkowe i bazę noclegową dla pracowników studiów deweloperskich" - czytamy także.

Centrum ma na celu prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów: komercyjnego symulatora badawczo-rozwojowego dla przemysłu kosmicznego oraz własnego systemu do digitalizacji przestrzennej i pomiaru ruchu, a także badania na ile sztuczna inteligencja jest w stanie tworzyć gry komputerowe oraz wspomagać i automatyzować procesy portowania gier na konsole nowej generacji, podano także.

"Kluczowym punktem projektu, będzie opracowanie własnego silnika graficznego Space Engine 3D do tworzenia superrealistycznych symulatorów przestrzeni kosmicznej, kierowanych zarówno do przemysłu rozrywkowego, jak i do największych Agencji Kosmicznych. Centrum będzie korzystało z technologii: Fotogrametrii, MoCap, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i własnych narzędzi i rozwiązań informatycznych" - czytamy także.