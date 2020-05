SimFabric zaczął negocjacje z jednym z największych wydawców gier

Wcześniej w maju SimFabric poinformowało o zawarciu umowy z innym znanym partnerem w branży gier - Koch Media GmbH. Podpisany kontrakt opiewa na 8 mln zł. W ramach umowy globalny producent i dystrybutor gier, filmów i oprogramowania stał się właścicielem 50% praw autorskich do dwóch gier SimFabric. Koch Media zobowiązało się także do wydania tych tytułów w wersji na komputery PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One, przypomniano.