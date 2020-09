Simple miało 1,78 mln zł zysku netto, 1,89 mln zł zysku EBIT w I poł. 2020 r.

"W pierwszym półroczu 2020 roku przychody utrzymały się na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego pomimo ziszczenia się zidentyfikowanego w raporcie za rok 2019 ryzyka wystąpienia negatywnych skutków pandemii. Uległa także zmiana struktury przychodów na rzecz sprzedaży wyżej marżowych produktów i usług własnych grupy. W raportowanym okresie sprzedaż produktów własnych Grupy oraz usług związanych z produktami własnymi wyniosła 17 027 tys. zł w porównaniu do 15 413 tys. zł w okresie porównawczym, co oznacza 10,5% wzrostu. Na szczególną uwagę zasługuje tendencja, gdyż jest to trzeci z rzędu okres pierwszego półrocza, w którym następuje poprawa struktury przychodów. W raportowanym okresie nastąpił spadek kosztu własnego sprzedaży w stosunku do pierwszego półrocza 2019 roku. Ma to związek ze zmianą struktury przychodów i wzrostem udziału bardziej rentowych produktów i usług własnych Grupy. Wzrost kosztów sprzedaży spowodowany jest zawiązaniem rezerw i odpisów aktualizujących na należności w większej

wartości niż w okresie porównawczym" - czytamy w raporcie.