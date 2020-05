Skarbiec Holding miał 14,34 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na koniec marca 2020 roku zarządzało łącznie aktywami o wartości ok. 3,3 mld zł. Wartość aktywów funduszy detalicznych pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała niemal 2,7 mld zł, w tym aktywa funduszy pieniężnych, obligacji i aktywów niefinansowych zarządzanych przez Skarbiec TFI wynosiły ok. 1,4 mld zł, a aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych - ok. 1,3 mld zł, podano w komunikacie.

"Dziś wiele wskazuje na to, że sytuacja poprawia się. Po masowych wypłatach środków z TFI, klienci zaczęli w kwietniu wracać do funduszy. Inwestorzy zakładają, że lokując środki średnioterminowo dokonują optymalnego wyboru, że w tym okresie świat sobie poradzi z pandemią. Co prawda, nie wiadomo, czy potrwa ona jeszcze pół roku czy rok, czy nawet dwa lata - ale to nadal krótki horyzont czasowy. Ci inwestorzy widzą, że dzisiaj wyceny aktywów są na tyle atrakcyjne, że warto w nie inwestować" - dodała prezes.