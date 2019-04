Skarbiec liczy, że w PPK zgromadzi ponad 15% obecnej wartości aktywów w 2022 r.

"Sądzę, że to [tj. wartość aktywów PPK] powinno być nie mniej niż 15% obecnych aktywów. To wynika z modelowych symulacji. Myślę, że to nie zdarzy się wcześniej niż w 2022 roku" - powiedziała Milewska podczas konferencji prasowej.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 023,2 mln zł na koniec I kw. br.

"Trudno jest nam wpisać do modelu to, jak zachowa się grupa ludzi - pracowników. Jeśli gospodarka będzie stabilna lub będzie się rozwijać i składka nie będzie ważyła istotnie w budżecie domowym, to kolejne okienka wyjścia nie będą miały znaczenia. Ale z pewnością decyzja pracownika o wyjściu [ z programu] będzie determinowana sytuacją materialną" - podkreśliła.

Skarbiec TFI będzie oferował PPK głównie firmom z kapitałem prywatnym. Milewska wskazała, że z analiz rynkowych wynika także, iż skłonność pracowników do oszczędzania jest wyższa w mniejszych firmach, więc do nich będzie adresowana oferta, choć na początku także do podmiotów, które zatrudniają powyżej 250 pracowników.

"Musimy po pierwsze wiedzieć - bo idziemy w kierunku firm 250+, nie ma co do tego żadnej wątpliwości - ile uda nam się zrealizować skutecznie ofert, ilu naszych pracodawców będzie wyrażało coraz większą skłonność do przyjęcia oferty Skarbca. Miesiąc po miesiącu będą pojawiać się informacje o tym, które firmy przystąpiły - listopad jest datą graniczna. To pozwoli przyjąć dokładniejsze parametry" - dodała.

Prezes poinformowała, że Skarbiec TFI jest już gotowy z treścią statutu, kończy rozmowy dotyczące pozostałych umów towarzyszących i jest przygotowany do tego, by podjąć rozmowy z konkretnymi klientami na gruncie obowiązujących regulacji.

"Uważamy, że odniesiemy sukces na miarę wielkości Skarbca. Znamy swoje możliwości, wiemy, do jakiej grupy klientów chcemy się zgłosić. Mamy doświadczenie, jeśli chodzi o wdrażanie programów emerytalnych" - powiedziała.

Wskazała, że Skarbiec chce, by oferta PPK była bardzo szeroko dostępna poprzez wiele kanałów dystrybucyjnych i zamierza korzystać z zasobów własnych, jak i dotychczasowych partnerów.

"Bardzo doceniamy współpracę z sektorem bankowym, chcemy ją nie tylko kontynuować, ale rozwijać przy otwartej architekturze banków. Chcemy rozwinąć także współpracę bezpośrednio z korporacjami, a także brokerami i multiagencjami. Realizacja tych celów będzie determiować dobre wyniki całej grupy" - powiedziała Milewska.

Dodała, że obecnie przyszedł czas, kiedy trzeba też myśleć o redukcji kosztów.

"Wysokość opłat za zarządzanie zdeterminuje rynek. W pierwszym rzucie będzie duża walka konkurencyjna. Przede wszystkim trzeba lepiej zarządzać kosztami. Chcąc utrzymać się na rynku, musimy jeszcze dać jakość, rozumianą przede wszystkim jako czas, który poświęcimy, by wszystko pracodawcom wyjaśnić. Chcemy klientów do siebie przyzwyczaić" - powiedziała prezes.

1 lipca 2019 roku PPK zostaną wprowadzone w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników, a w ciągu kolejnych 18 miesięcy do programu dołączać będą również mniejsze przedsiębiorstwa.

W kontekście pytań o skład akcjonariatu zadanych przez dziennikarzy na konferencji, prezes Milewska oświadczyła: "Jako prezes Holdingu i TFI gwarantuję niezależność w działaniu Towarzystwa".

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

