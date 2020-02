Skarbiec TFI: Aktywa usługi asset management wzrosły o ponad 12% m/m w styczniu

"Dzięki dużej różnorodności portfeli inwestycyjnych nasi klienci mogą dobrać odpowiednią strategię dopasowaną do akceptowanego przez nich profilu ryzyka oraz okresu w jakim chcą lokować środki" - dodała Milewska.

"Warto zwrócić także uwagę na to, że w ciągu ostatnich miesięcy rośnie zainteresowanie usługą zarządzania aktywami wśród klientów instytucjonalnych. Dzieje się tak nie bez przyczyny. Jest wiele podmiotów, które swoich nadwyżek z różnych przyczyn nie mogą lokować w fundusze inwestycyjne, ale mogą lokować w obligacje - czy to skarbowe, czy komunalne. A nasza usługa zarządzania aktywami opiera się m.in. na tych instrumentach finansowych i to powoduje, że rozwiązania oferowane przez Skarbiec TFI mogą być wybierane przez bardzo szeroką grupę inwestorów" - powiedziała prezes.